Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

74,35 EUR +1,98% (25.10.2018, 11:52)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

83,09 USD -5,12% (24.10.2018, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (25.10.2018/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PayPal: Kursdelle fast wieder ausgebügelt - AktienanalyseDer Trend zum bargeldlosen Zahlen ist ungebrochen. Das zeigt auch die jüngste Bilanz von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das über die Dienste der ehemaligen eBay-Tochter abgewickelte Zahlungsvolumen habe sich im dritten Quartal um gut ein Viertel auf 143 Mrd. Dollar erhöht. Die Erlöse seien um 14 Prozent auf 3,7 Mrd. Dollar geklettert. Der Gewinn sei sogar noch deutlicher um 24 Prozent auf 694 Mio. Dollar gestiegen. Entsprechend gefragt sei die Aktie gewesen: Auf Wochensicht sei es an der NASDAQ um mehr als sieben Prozent nach oben gegangen.Die Delle im Zuge der jüngsten Kursturbulenzen ist damit fast wieder ausgebügelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link