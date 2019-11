Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im dritten Quartal 2019 rund 3,09 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2019 einen Wert von 295 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (15.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Nach der Entdeckung von unautorisierten Zahlungen habe PayPal die Zusammenarbeit mit der populären Porno-Website PornHub abrupt beendet. Die Krypto-Szene wittere nun ihre Chance - ein Coin sei daraufhin bereits um über 40 Prozent nach oben gesprungen.Eine Überprüfung habe ergeben, dass PornHub bestimmte geschäftliche Transaktionen via PayPal ohne entsprechende Erlaubnis getätigt habe, zitiere die Nachrichtenagentur Reuters aus einer E-Mail des Online-Zahlungsdienstes. Man habe daraufhin die erforderlichen Schritte ergriffen, um solche Transaktionen künftig zu unterbinden.Konkret heiße das: Darsteller, die Videos hochladen oder Shows streamen würden, könnten ihre Einnahmen auf der Plattform nun nicht mehr via PayPal abbuchen.Die Betreiber der Website, das Unternehmen MindGeek mit Sitz in Luxemburg, habe sich in einem Statement "erschüttert" geäußert. Die Entscheidung treffe "über hunderttausend Darsteller", die ihren Lebensunterhalt mit den Auszahlungen der Plattform bestreiten würden.Geradezu euphorisch reagiere dagegen die Krypto-Community: Deren Mitglieder hätten die Plattform via Twitter aufgefordert, bei den Auszahlungen an die Model künftig stärker auf Digitalwährungen zu setzen. Selbst Krypto-Promi Changpeng Zhao, CEO der weltgrößten Kryptobörse Binance, habe sich in die Diskussion eingeschaltet: "Klingt wie eine Chance für Krypto?"Zudem habe er darauf verwiesen, dass PornHub bereits seit April 2018 die Digitalwährung Verge (XVG) als Option für Zahlungen und Auszahlungen anbiete. Der Kurs von Verge sei daraufhin innerhalb weniger Stunden um über 40 Prozent nach oben geschossen. Ein Teil der Gewinne bröckele inzwischen aber bereits wieder ab.Bei PayPal hätten die Aktionäre derweil gelassen auf das PornHub-Aus reagiert. Im US-Handel habe die Aktie am Donnerstag rund 1,6 Prozent zulegen und dabei die 50-Tage-Linie bei 103,28 Dollar zurückerobern können.Anleger können hier weiterhin zugreifen und auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung samt neuer Kaufsignale spekulieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 15.11.2019)