Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

181,46 EUR +2,71% (14.12.2020, 16:59)



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

182,48 EUR +4,13% (14.12.2020, 16:45)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

221,35 USD +3,41% (14.12.2020, 16:45)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (14.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von PayPal sei in diesem Jahr hervorragend gelaufen und habe sich dabei mehr als verdoppelt. Alleine am heutige Montag steige der Kurs um mehr als vier Prozent und erreiche dabei ein neues Rekordhoch. Analyst David Togut von Evercore ISI sei daran wohl nicht ganz unschuldig.In einer aktuellen Studie zum Payment-Sektor habe er PayPal als Branchen-Favoriten für das Jahr 2021 gekürt. Dass er sein "outperform"-Rating für die Aktie bei der Gelegenheit bestätigt habe, verstehe sich quasi von selbst. Doch mit seinem neuen Kursziel von 312 Dollar setze er ein fettes Ausrufezeichen hinter seine "Top-Pick"-Entscheidung.Selbst von den aktuellen Höchstständen aus entspreche das weiteren 40 Prozent Aufwärtspotenzial. So bullish sei sonst keiner der von "Bloomberg" befragten Analysten. Bisher habe Dan Dolev von Mizuho Securities mit einem fairen Wert von 290 Dollar als größter PayPal-Bulle gegolten.Seinen Optimismus begründe Togut so: PayPal habe in besonderem Maße vom veränderten Shopping- und Bezahlverhalten während der Corona-Pandemie profitiert - und werde dies auch in naher Zukunft noch tun. Darüber hinaus könnten potenzielle Marktanteilsgewinne in neuen Bereichen die Auswirkungen des auslaufenden Payment-Deals mit eBay abmildern, so der Evercore-Experte.Auch für den "Aktionär" zähle die PayPal-Aktie zu den Favoriten im Payment-Sektor. Dank strukturellen Wachstumstrends und cleveren Innovationen dürfte das Unternehmen dieser Rolle auch im neuen Jahr gerecht werden.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät Gewinne laufen zu lassen und bei Schwäche (nach-) zu kaufen. (Analyse vom 14.12.2020)