Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

155,50 EUR -3,73% (03.11.2020, 16:40)



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

154,76 EUR -5,25% (03.11.2020, 16:25)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

181,50 USD -3,33% (03.11.2020, 16:25)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (03.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Während der US-Aktienmarkt am Tag der Präsidentschaftswahl Fahrt aufnehme, knicke die Paypal-Aktie um bis zu sechs Prozent ein. Daran könnten weder die starken Q3-Zahlen samt erhöhter Jahresprognose vom Vorabend, noch das positive Echo der Analysten etwas ändern.Der Online-Bezahldienst habe im dritten Quartal nicht nur neue Rekorde bei Umsatz und Transaktionsvolumen gemeldet und damit die Erwartungen der Wall-Street-Experten übertroffen, sondern auch die Ergebnisprognose für das laufende Jahr erhöht. Bei den Anlegern gehe dennoch die Angst um, dass sich das rasante Wachstum im laufenden Schlussquartal abschwäche.Während PayPal für das vierte Quartal ein Umsatzplus von 20 bis 25 Prozent - und damit in etwa auf dem Niveau des dritten Quartals - in Aussicht gestellt habe, solle das Ergebnis pro Aktie "nur" um 37 bis 38 Prozent steigen, nach 121 Prozent in Q3. In der Schätzung enthalten sei allerdings auch ein Verwässerungseffekt in Höhe von zehn Cent pro Aktie durch die jüngsten Zukäufe, habe das Unternehmen mitgeteilt.Analyst Tien-tsin Huang von J.P. Morgan hat PayPal nach den Quartalszahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 234 US-Dollar belassen. Er sehe das Glas halb voll und habe dabei auf die besser als erwartete Geschäftsentwicklung sowie den angehobenen diesjährigen Ergebnisausblick (EPS) verwiesen. Als Grund für die Kursschwäche habe er den fehlenden Ausblick auf 2021 ausgemacht. Den aktuellen Rücksetzer werte er daher aus Kaufgelegenheit.Viele Anleger würden nach dem starken Lauf der letzten Monate trotzdem lieber erst einmal Gewinne mitnehmen. Die PayPal-Aktie knicke am Donnerstag um bis zu sechs Prozent ein. Für den AKTIONÄR überwiegen aber weiterhin die langfristigen Wachstumschancen, speziell mit Blick auf den boomenden Online-Handel.Investierte Anleger würden daher die Füße still halten. Neueinsteiger können sich auf die Lauer legen und zuschlagen, sobald sich der Kurs wieder stabilisiert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 03.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link