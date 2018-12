Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (06.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Sei das der Startschuss für Mobile Payment in Deutschland? Die Elektrofachkette Saturn biete jetzt in Hamburg das Bezahlen via Smartphone an. Für den Handel würden sich hierdurch etliche Vorteile ergeben. Gelinge der Durchbruch für Mobile Payment auch hier, dürfte dies die PayPal-Aktie beflügeln.In Deutschland habe sich Mobile Payment zwar noch nicht durchgesetzt, der weltweite Siegeszug laufe aber bereits. 2015 habe der Umsatz 450 Milliarden Dollar betragen, 2019 werde es wohl bereits über eine Billion sein. PayPal sei einer der großen Gewinner des Trends: In Q3 habe sich der Mobile-Anteil am kompletten Umsatz auf 40 Prozent belaufen, vor vier Jahren seien es nur 20 Prozent gewesen.Seit dem AKTIONÄR-Tipp liege die PayPal-Aktie 122 Prozent im Plus. Ziel: 95 Euro, Stopp: 60 Euro. (Analyse vom 06.12.2018)