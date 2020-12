Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

174,98 EUR -2,94% (02.12.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

213,16 USD -1,56% (02.12.2020, 17:55)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie habe am Dienstag bei 220,57 USD ein neues Allzeithoch markiert. Die Analysten von Mizuho Securities würden jedoch selbst auf diesem Niveau noch auf satte 31% Kurspotenzial sehen. Grund dafür sei auch der Einstieg des US-Konzerns ins Krypto-Geschäft, der von den Nutzern offenbar sehr gut angenommen werde. Darauf lasse zumindest eine stichprobenartige Umfrage unter den PayPal-Nutzern schließen, die Mizuho eigens durchgeführt habe.In den USA könnten PayPal-Nutzer seit letztem Monat Bitcoins und einige weitere Kryptowährungen kaufen, halten und verkaufen. Das Unternehmen habe angekündigt, das Feature Anfang 2021 auch international auszurollen. Zudem sollten die Nutzer ihre Krypto-Bestände dann auch als Zahlungsmittel für Transaktionen mit den rund 28 Mio. Händlern im PayPal-Netzwerk nutzen können.Mit fast 97% Kursplus seit Jahresanfang sei die PayPal-Aktie schon heute einer der Überflieger an der Börse. Dank Payment-Boom und den Krypto-Plänen dürfte es mittel- und langfristig weiter bergauf gehen. Investierte Anleger sollten daher dabeibleiben. Neueinsteiger könnten den heutigen Rücksetzer vom Allzeithoch zum Kauf nutzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2020)