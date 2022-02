Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

115,08 EUR -1,89% (03.02.2022, 08:43)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

116,86 EUR -24,66% (02.02.2022, 17:39)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

132,57 USD -24,59% (02.02.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (03.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Enttäuschung über den Gewinneinbruch und einen schwachen Ausblick habe die PayPal-Aktie am Mittwoch um fast 25 Prozent ins Minus gedrückt - und ihr damit den größten Tagesverlust aller Zeiten eingebrockt. Die Kursgewinne der vergangenen Jahre seien futsch und jetzt würden auch noch die Analysten die Flucht ergreifen.Durch den brutalen Abverkauf, der die PayPal-Aktie zeitweise bis unter die 130-Dollar-Marke und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 gedrückt habe, hätten sich fast 50 Milliarden Dollar der Market Cap des Unternehmens in Luft aufgelöst. Auf dem aktuellen Niveau sei das Unternehmen an der Börse noch 155,8 Milliarden Dollar wert. Auf dem Allzeithoch im Juli 2021 sei es mit 362 Milliarden Dollar noch mehr als doppelt so viel gewesen.Angesichts dieser Entwicklung würden nun auch viele Analysten die Konsequenz ziehen: Innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung des Zahlenwerks hätten nach Bloomberg-Informationen mindestens 27 Analysten ihr Kursziel für die PayPal-Aktie gesenkt. Habe das 12-Monats-Konsensziel im Vorfeld noch bei 276 Dollar gelegen, beziffere die Wall Street den fairen Wert des Papiers aktuell im Schnitt bei rund 200 Dollar.Mindestens drei Institute seien sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hätten ihre Kaufempfehlungen für die Aktie gestrichen. Für die Experten von Raymond James, BTIG und Oddo BHF sei sie künftig nur noch eine Halteposition.Die Talfahrt der PayPal-Aktie habe sich durch den Crash am Mittwoch noch einmal beschleunigt. Dass es sich um eine kurzfristige Schwäche handle und das Unternehmen schnell zu alter Form zurückfinde, damit rechne offenbar kaum noch jemand. Nach dem ersten Schock dürften weitere Analysten ihre Erwartungen nach unten korrigieren.Natürlich seien nach einem derartigen Abverkauf immer technische Gegenbewegungen möglich. Nachdem eine erste Comeback-Spekulation ausgestoppt wurde, bleibt "Der Aktionär" vorerst aber an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 03.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link