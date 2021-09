XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

236,65 EUR -1,44% (17.09.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

276,34 USD -2,34% (17.09.2021, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im zweiten Quartal 2021 wurden rund 4,735 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2021 einen Wert von 403 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (20.09.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - PayPal-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) markierte am 16. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 309,14 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich die Aktie in einer volatilen und tendenziell bullischen Konsolidierung. Am 5. März habe sie ihr bisheriges Konsolidierungstief bei 223,09 USD markiert. Am 8. September habe die Aktie ein Abwärtsgap geschlossen und sei am Widerstand bei 296,78 USD gescheitert. Seitdem gebe der Aktienkurs nach. Am Freitag sei es zu einem Rückfall auf ein neues Tief in der kurzfristigen Abwärtsbewegung seit 8. September gekommen.AusblickDiese Abwärtsbewegung könnte noch einige Tage anhalten. Dabei sei ein Rückfall auf den EMA 200 bei 257,80 EUR oder den Aufwärtstrend seit März 2021 bei aktuell 255,34 USD möglich. Ein klares Kaufsignal ergebe sich erst mit einem Ausbruch über 309,14 USD. Gelinge ein solcher Ausbruch stabil, dann wäre eine Rally in Richtung 428,38 USD möglich. (Analyse vom 20.09.2021)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:233,50 EUR -0,87% (20.09.2021, 08:54)