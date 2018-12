Börsenplätze PayPal-Aktie:



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

77,04 EUR -1,46% (04.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

74,50 EUR +0,35% (05.12.2018, 08:42)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

84,19 USD -4,31% (04.12.2018, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (05.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Bank Vontobel Europe AG nimmt in einer aktuellen Veröffentlichung die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Der Black Friday sei mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt für unschlagbare Angebote im Konsumgüterbereich. Die Kunden würden die Geschäfte stürmen mit der Hoffnung, die beliebtesten Angebote für sich zu ergattern zu können. Doch dieses Jahr habe eine Vielzahl der Kunden die Entscheidung getroffen, ihre Black Friday-Einkäufe von zuhause über ihr Smartphone zu tätigen.Gemäß Adobe Analytics sei der diesjährige Black Friday "der erste Tag an dem alleine mit Smartphones mehr als zwei Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftet wurde". Die gesamten Online-Umsätze des diesjährigen Black Fridays würden sich dabei auf ein Rekordhoch von 6,4 Milliarden US-Dollar belaufen.Am darauf folgenden Montag hätten die Anleger am Kapitalmarkt reagiert. Aufgrund der erstaunlichen Entwicklung der Zahlungsanbieter und Tech-Aktien als auch der herausragenden Ergebnisse des Black Fridays hätten diverse Online-Payment-Anbieter steigende Kurse gesehen.Ein Vorreiter im Bereich der Digitalen Bezahldienste sei u.a. das US-amerikanische Unternehmen PayPal. Einer der wichtigsten Strategiepunkte der letzten Monate sei die Partnerschaft zusammen mit Walmart und American Express gewesen. Auf der einen Seite könnten Kunden der PayPal Cash Mobile-App nun in allen WalMart Filialen in Nordamerika bargeldlos zahlen. Auf der anderen Seite erlaube die Partnerschaft mit American Express, allen Inhabern von American Express Prämienpunkte diese bei jeglichen PayPal Händlern einzulösen.Die PayPal-Aktie werde aktuell bei USD 87,98 (04.12.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 93,70 (13.09.2018), das Jahrestief bei USD 68,61 (04.12.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 39 Analysten die Aktie auf "buy", neun auf "hold" und kein Analyst auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel wird aktuell auf USD 98,93 gesetzt, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 04.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link