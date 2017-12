Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (21.12.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:In der Vergangenheit wurde schon länger darüber spekuliert, dass US-Technologiekonzerne in das Bankengeschäft einsteigen; PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV), Marktführer für digitales Bezahlen, machte kürzlich den ersten Schritt und investiert in das Fintech Raisin, welches in Deutschland unter Weltsparen.de bekannt ist, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das junge Unternehmen Weltsparen biete seinen Kunden europaweit Sparprodukte an. Über das Zinsportal sei es somit möglich sein Vermögen in Tagesgelder oder langfristigen Spareinlagen von 40 verschieden Banken zu investieren. PayPal habe mit der Investition von einem zweistelligen Millionenbetrag nun Zugang ins Bankgeschäft erhalten.Die Banken würden sich schon seit längerem vor Angriffen der großen US-Technologie-Unternehmen wie PayPal, Google oder Amazon fürchten. Mit der getätigten Investition werde es jetzt ernst. An der Börse sei PayPal mehr wert als alle börsennotierten deutschen Geldhäuser zusammen.In der Vergangenheit habe das Unternehmen Raisin (Weltsparen.de) aus drei Finanzierungsrunden bereits 60 Millionen Euro Wagniskapital einsammeln können. Die Investition von PayPal sei somit nicht die erste strategische Beteiligung für das Unternehmen. Die genauen Ausgestaltungen der Kooperationspläne seien derzeit noch nicht bekannt.Im dritten Quartal habe PayPal den Überschuss auf 380 Millionen US-Dollar weiter ausbauen können. Verglichen zum Vorjahreswert sei dies eine Steigerung von rund 18 Prozent gewesen. Auch der Umsatz habe gesteigert werden können und hier einen Wert von 3,23 Milliarden US-Dollar erreicht - dem gegenübergestanden habe ein Vorjahreswert von 2,67 Milliarden US-Dollar. Wie sich die neue Kooperation zukünftig auswirken werde, bleibe weiter abzuwarten.Die PayPal-Aktie werde aktuell bei 74,00 US-Dollar (20.12.2017) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei 78,57 US-Dollar (24.11.2017), das Jahrestief bei 39,31 US-Dollar (02.01.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 35 Analysten die Aktie auf "kaufen" und 13 auf "halten" setzen. Bloomberg Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von 80,98 US-Dollar, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 21.12.2017).Börsenplätze PayPal-Aktie: