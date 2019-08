Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

97,25 EUR +0,07% (20.08.2019, 15:14)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

USD 107,74 +0,06% (20.08.2019, 15:14, vorbörslich)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.

(20.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse des Analysten Ken Hill von Rosenblatt Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Ken Hill, Analyst vom Investmenthaus Rosenblatt Securities, die Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.PayPal Holdings Inc. repräsentiert nach Ansicht der Analysten von Rosenblatt Securities eine starke und beständige Kraft. Dabei sei die Bewertung des Titels vernünftig.Der längerfristige Ausblick zum weiteren Geschäftsverlauf sehe so robust aus wie immer. Analyst Ken Hill rechnet in den kommenden Jahren mit einem stärkeren Gewinnwachstum. Langfristig orientierte Anleger sollten auf dem aktuellen Kursniveau einsteigen.Die Analysten von Rosenblatt Securities nehmen in ihrer PayPal-Aktienanalyse die Coverage mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 126,00 USD auf.