PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 90,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Josh Beck 10.04.2018 82,00 Market perform Sanford C. Bernstein & Co. Harshita Rawat 29.03.2018 97,00 Buy Instinet Bill Carcache 15.03.2018 88,00 Overweight Barclays Darrin D. Peller, James R. Berkley 26.02.2018 88,00 Outperform Credit Suisse Paul Condra 14.02.2018 85,00 Overweight Cantor Fitzgerald Joseph Foresi 05.02.2018 90,00 Outperform Wedbush Securities Moshe Katri 05.02.2018 95,00 Outperform Wells Fargo Advisors Timothy Willi 05.02.2018 - Outperform William Blair & Co Robert Napoli 02.02.2018 70,00 Neutral Mizuho Securities USA Thomas McCrohan 01.02.2018 79,00 Hold Stifel, Nicolaus & Co. - 01.02.2018 - Neutral BTIG Research - 01.02.2018

Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

65,18 EUR +1,88% (23.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

64,26 EUR +0,31% (24.04.2018, 09:54)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

78,21 USD -0,66% (23.04.2018, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (24.04.2018/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 97,00 USD oder 70,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. wird am 25. April die Zahlen des ersten Quartals 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Investmenthaus Instinet. Analyst Bill Carcache bestätigt das Votum "buy" und passt das Kursziel von 85,00 auf 97,00 USD nach oben an. Die Instinet-Analysten seien der Meinung, dass PayPal Holdings Inc. mit dem Gegenwind wegen des Deals mit eBay gut umgehen könne. Steigende Transaktionsmargen seien zusammen mit Aktienrückkäufen ausreichend um die negativen Effekte auf das Ergebnis je Aktie zu überwinden, so Carcache in einer Aktienanalyse vom 15. März.Harshita Rawat von Sanford C. Bernstein & Co. bewertet den PayPal-Titel mit "market perform" und sieht das Kursziel bei 82,00 USD. Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co. würden Investoren warnen, dass der Druck auf die Geschäftsentwicklung von PayPal Holdings Inc. im Allgemeinen unterschätzt werden könnte. Das Exposure gegenüber der schnell wachsenden e-Commerce-Landschaft sei zwar positiv. Auch die Aussicht auf die Durchführung einer Übernahme sei erfreulich. Allerdings könnte weiteres Wachstum zulasten der Profitabilität gehen. Zudem sei ein intensiverer Wettbewerb zu befürchten. Die Abhängigkeit von eBay sei immer noch nicht voll eingepreist, so Harshita Rawat in einer Aktienanalyse vom 29. März.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?Börsenplätze PayPal-Aktie: