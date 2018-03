Kursziel

PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 88,00 Outperform Credit Suisse Paul Condra 14.02.2018 95,00 Outperform Wells Fargo Advisors Timothy Willi 05.02.2018 85,00 Overweight Cantor Fitzgerald Joseph Foresi 05.02.2018 90,00 Outperform Wedbush Securities Moshe Katri 05.02.2018 90,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Josh Beck 02.02.2018 88,00 Overweight Barclays Darrin Peller 02.02.2018 - Outperform William Blair & Co Robert Napoli 02.02.2018 79,00 Hold Stifel, Nicolaus & Co. - 01.02.2018 - Neutral BTIG Research - 01.02.2018 70,00 Neutral Mizuho Securities USA Thomas McCrohan 01.02.2018

PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 95,00 USD oder 70,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. hat am 31. Januar über das vierte Quartal 2017 berichtet.Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der Überschuss im vierten Quartal um 59% auf 620 Mio. USD (499 Mio. Euro). Die Erlöse kletterten um 26% auf 3,7 Mrd. USD. Im Geschäftsjahr 2017 wurde der Umsatz um 21% auf 13,1 Mrd. USD gesteigert. Die Nutzerzahlen stiegen um 15% auf 227 Mio. aktive Kunden, das abgewickelte Zahlungsvolumen um 27% auf 451 Mrd. USD. Vorstandschef Dan Schulman gab zudem bekannt, die Partnerschaft mit eBay verlängert zu haben, sodass PayPal auf der Handelsplattform bis 2023 als Zahlungsoption erhalten bleibe.In seiner Aktienanalyse vom 2. Februar hält Darrin Peller, Analyst von Barclays, am "overweight"-Votum sowie am Kursziel von 88,00 USD für die PayPal-Aktie fest. PayPal Holdings Inc. habe mit dem Q4-Bericht die Erwartungen erneut übertroffen. Dies gelte sowohl für die Umsatz- als auch die Gewinnebene. Trotz der robusten Trends habe der Fokus des Marktes vor allem der neuen Vereinbarung mit eBay gegolten. Der Umstand, dass PayPal in den kommenden Jahren als Zahlungsabwickler nicht mehr erste Wahl sein werde, habe aber keine dramatischen finanziellen Auswirkungen. In 2020 dürfte das eBay-Geschäftsvolumen bei PayPal nur noch rund 4% betragen, so die Schätzung des Barclays-Analysten. Die Kursschwächen bei der PayPal-Aktie seien daher nicht gerechtfertigt. Investoren sollten diese als Einstiegsgelegenheit betrachten.Mizuho Securities USA hingegen bestätigt für die PayPal-Aktie das Rating "neutral". Analyst Thomas McCrohan senkt das Kursziel von 75,00 auf 70,00 USD. eBay habe mit Adyen überraschend einen neuen Partner für die Zahlungsabwicklungen auf der Handelsplattform gefunden, so McCrohan in einer Aktienanalyse vom 1. Februar. eBay wolle bei einem Großteil der Marktplatzkunden bis 2021 die Umstellung bewerkstelligen. PayPal sei als Hindernis bei der reibungslosen Abwicklung angesehen worden. eBay sei mit einem Umsatzanteil von 22% der größte Kunde von PayPal Holdings Inc. 75% aller eBay-Transaktionen seien über PayPal abgewickelt worden. Die Analysten von Mizuho Securities USA würden von einem Schrumpfen der Bewertungsmultiplen der PayPal-Aktie ausgehen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur PayPal-Aktie auf einen Blick: