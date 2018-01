Kursziel

PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 91,00 Outperform Credit Suisse Paul Condra 17.01.2018 88,00 Outperform Cowen and Company George Mihalos 09.01.2018 88,00 Overweight Barclays Darrin D. Peller und James R. Berkley 03.01.2018 90,00 Conviction Buy Goldman Sachs Heath P. Terry 21.12.2017 85,00 Outperform BMO Capital Markets Paul Ribeiro 14.12.2017 82,00 Buy Instinet Bill Carcache 13.12.2017 88,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. James Cakmak 21.11.2017 88,00 Buy Merill Lynch Jason Kupferberg 21.11.2017 85,00 Overweight Cantor Fitzgerald Joseph Foresi 21.11.2017 75,00 Hold SunTrust Robinson Humphrey Andrew Jeffrey 20.11.2017 88,00 Buy Deutsche Bank Bryan Keane 20.11.2017 87,00 Buy Citigroup Ashwin Shirvaikar 17.11.2017 85,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 17.11.2017 89,00 Outperform RBC Capital Markets - 17.11.2017 90,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Lisa Ellis 14.11.2017 70,00 Hold Stifel Nicolaus Scott Devitt 24.10.2017 67,00 Hold Loop Capital Joseph Vafi 23.10.2017 69,00 Overweight J.P. Morgan Tien-Tsin Huang 20.10.2017 69,00 Neutral Piper Jaffray Jason Deleeuw 20.10.2017 81,00 Buy BTIG Research - 20.10.2017 75,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Josh Beck 19.10.2017

Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

68,00 EUR 0,00% (29.01.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

68,10 EUR -0,44% (29.01.2018, 22:25)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

84,31 USD -1,33% (29.01.2018, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (30.01.2018/ac/a/n)







PayPal Holdings Inc. wird am 31. Januar über das vierte Quartal 2017 berichten.

Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, bestätigen die Analysten der Credit Suisse das Votum "outperform" und erhöhen das Kursziel von 85,00 auf 91,00 USD. Analyst Paul Condra äußert laut einer Aktienanalyse nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von PayPal. Die Analysten der Credit Suisse vertreten die Auffassung, dass PayPal Holdings Inc. das breiteste Exposure in Bezug auf die starken Wachstumstrends der Bezahlungsbranche aufweist. Von der Steuerreform in den USA dürfte PayPal indes nicht profitieren, so der Analyst Paul Condra in einer Studie vom 17. Januar.

Andrew Jeffrey, Analyst von SunTrust Robinson Humphrey, stuft in einer Studie vom 20. November 2017 den PayPal-Titel weiterhin mit "hold" ein und bestätigt das Kursziel von 75,00 USD. Jeffrey ist der Auffassung, dass PayPal Holdings Inc. für den Verkauf des Konsumentenkredit-Portfoliosd Applaus gebührt. Eine bereits gute Story sei noch klarer geworden. Angesichts des erreichten Kursniveaus sehe die Bewertung der PayPal-Aktie aber schon relativ anspruchsvoll aus. Zudem seien die Auswirkungen des Portfolioverkaufs auf die EBIT-Entwicklung in 2019 nicht klar, obwohl sich der EBIT-Ausblick für 2018 nicht geändert habe.