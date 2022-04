XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

89,38 EUR -7,31% (13.04.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

94,90 USD -8,45% (13.04.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (20.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Ein ohnehin skeptischer Analyst von SMBC Nikko Securities, Andrew Bauch, habe heute das Kursziel für die PayPal-Aktie von 125 auf 105 USD weiter gesenkt. Er bleibe zudem bei seiner Einschätzung "underperform". Das sorge im angeschlagenen Tech-Umfeld an der NASDAQ für weitere Kursverluste des US-Zahlungsdienstleisters. Nun gerate das März-Tief in den Fokus. Halte die technische Unterstützung nicht, sähe es düster aus.Nach dem Weggang des CEO würden die alten Wachstumssorgen der Anleger wieder in den Fokus rücken. Wenn weitere Analysten den Daumen senken würden, könnte der Abgabedruck steigen. Die technische Unterstützung bei 92,25 USD (März-Tief) würde in den Fokus geraten. Darunter böte das Tief aus März 2020 bei gut 82 USD eine letzte Stütze."Der Aktionär" glaube, dass sich der Wert auf dem aktuell gedrückten Niveau stabilisieren könne. Mutige Anleger könnten mit Stop-Loss-Order bei 74 Euro dabeibleiben, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2022)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:87,47 EUR -8,96% (13.04.2022, 21:58)