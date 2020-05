Kursziel

PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 159,00 Overweight Stephens Inc. Brett Huff 18.05.2020 156,00 Market-perform BMO Capital Markets James Fotheringham 14.05.2020 172,00 Buy BTIG Mark Palmer 11.05.2020 160,00 Buy Canaccord Genuity Joseph Vafi 07.05.2020 158,00 Outperform Cowen and Compan George Mihalos 07.05.2020 140,00 Outperform Credit Suisse Timothy Chiodo 07.05.2020 150,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Josh Beck 07.05.2020 140,00 Outperform Oppenheimer Glenn Greene 07.05.2020 152,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 07.05.2020 140,00 Hold SunTrust Robinson Humphrey Andrew Jeffrey 07.05.2020 150,00 Overweight Wells Fargo Advisors Timothy Willi 07.05.2020 160,00 Outperform Wedbush Securities Moshe Katri 07.05.2020 142,00 Outperform RBC Capital Markets Daniel Perlin 07.05.2020

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im ersten Quartal 2020 rund 3,26 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im ersten Quartal 2020 einen Wert von 325 Millionen (+17% YoY).



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (22.05.2020/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 172,00 USD oder 140,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. hat am 6. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2020 präsentiert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 6. Mai meldet, habe der Online-Bezahldienst PayPal aufgrund der Corona-Krise einen Gewinneinbruch erlitten. Im ersten Quartal habe der Überschuss lediglich 84 Millionen Dollar (78 Mio. Euro) betragen. Das entspreche einem Rückgang um 87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. PayPal habe die Rückstellungen für Kreditausfälle um 237 Millionen Dollar erhöht, was die Bilanz stark belastet habe. Dabei habe PayPal die Erlöse im jüngsten Quartal um 12 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar gesteigert und ein noch stärkeres Wachstum für das laufende Vierteljahr in Aussicht gestellt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, hat das Investmenthaus BTIG das höchste Kursziel veranschlagt: 172 USD. Analyst Mark Palmer hat am 11. Mai die Aktie des Betreibers eines Online-Bezahldienstes nach wie vor mit dem Votum "buy" bewertet.Die niedrigste Kursprognose für PayPal kommt hingegen unter anderem von Oppenheimer. Am 7. Mai hat der dort zuständige Analyst Glenn Greene die Aktie des Bezahlservices weiterhin mit dem Votum "outperform" bewertet und das Kursziel von 140 USD ausgegeben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur PayPal-Aktie auf einen Blick: