Tradegate-Aktienkurs Paul Hartmann-Aktie:

302,00 EUR +1,34% (25.03.2020, 11:45)



ISIN Paul Hartmann-Aktie:

DE0007474041



WKN Paul Hartmann-Aktie:

747404



Ticker-Symbol Paul Hartmann-Aktie:

PHH2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Paul Hartmann-Aktie:

PLHNF



Kurzprofil Paul Hartmann AG:



Die Hartmann Gruppe (handelsrechtlich: Paul Hartmann AG) (ISIN: DE0007474041, WKN: 747404, Ticker-Symbol: PHH2, Nasdaq OTC-Symbol: PLHNF) ist ein international tätiges Unternehmen, das Medizin- und Pflegeprodukte produziert und vertreibt. Das Stammhaus der Hartmann Gruppe, die Paul Hartmann AG mit Sitz in Heidenheim an der Brenz, gehört zu den ältesten deutschen Industriebetrieben und ist die älteste deutsche Verbandstofffabrik. (25.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Paul Hartmann-Aktienanalyse vom Online-Magazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizindienstleisters Paul Hartmann AG (ISIN: DE0007474041, WKN: 747404, Ticker-Symbol: PHH2, Nasdaq OTC-Symbol: PLHNF) unter die Lupe.Hamsterkäufe! Deutschland sei im Kaufrausch. Die Einkaufs-App Bring! habe jetzt spannende Zahlen veröffentlicht, wie stark der Absatz einzelner Produkte wirklich zunehme. Demnach sei der große Gewinner Desinfektionsmittel - ein Anstieg in den letzten Wochen von unfassbaren 292 Prozent. Selbst das zum Symbol der Hamsterkäufe gewordene Klopapier verzeichne demnach "nur" einen Anstieg von 33 Prozent.Großer Gewinner dieser Entwicklung sei die Paul Hartmann AG. Der Bereich Desinfektionsmittel habe schon vor Corona ein Viertel der Konzernumsätze und sogar ein Drittel der Gewinne betragen. Und jetzt starte das Geschäft offenbar richtig durch. "Der Aktionär" habe bei der AG nachgefragt. Könne man die gewaltige Nachfrage bewältigen oder gebe es Corona-bedingt auch Probleme in der Herstellung? Die Antwort sei klar: "Wir haben keine Produktionsunterbrechung, wir hatten bei Desinfektionsmittel ausgebaut." Die Situation sei "sehr dynamisch" aber aufgrund der politischen Situation auch schwer planbar. (Analyse vom 25.03.2020)Börsenplätze Paul Hartmann-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Paul Hartmann-Aktie:302,00 EUR +3,42% (25.03.2020, 11:24)