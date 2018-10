Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Handler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.



Mit seinem Zukunftsprogramm "TOGETHER - Strategie 2025" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität.



Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut. Die Beteiligung am Vermittler von Fahrdienstleistungen Gett war hierzu der erste Schritt; um diesen Kern werden sich in den nächsten Jahren weitere Dienste wie Robotaxis, Carsharing oder Transport-On-Demand gruppieren. Um den Wandel erfolgreich umzusetzen, stellt der Konzern seine Innovationskraft auf ein breiteres Fundament: So wird die Digitalisierung in allen Marken, Bereichen und Funktionen forciert.



Zudem öffnet sich Volkswagen starker als bisher für Partnerschaften, Zukäufe und Beteiligungen. Zur Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen, Marken und Regionen deutlich effizienter zu werden. (24.10.2018/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Paukenschlag in Stuttgart: Erstes Schadenersatzurteil für Aktionäre im VW-Dieselskandal - AktiennewsDas Landgericht Stuttgart hat die Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) wegen fehlerhafter Kapitalmarktinformation im Zusammenhang mit dem "Dieselgate-Skandal" zur Zahlung von rund 3,2 Millionen Euro verurteilt (Aktenzeichen: 22 O 101/16), so die Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Geklagt hatte ein britischer Pensionsfonds. Die Klage war deutschlandweit die erste Klage geschädigter Aktionäre gegen die Porsche SE. "Das Landgericht Stuttgart ist unserer Argumentation gefolgt, dass Herrn Winterkorn sein Wissen als VW-Vorstandsvorsitzender auch in seiner Position als Vorstandschef der Porsche SE zurechenbar ist. Die gegenteilige Argumentation von Porsche ist nicht nur konstruiert, sondern vermochte auch rechtlich nicht zu überzeugen", sagt Andreas M. Lang, Partner der Nieding+Barth Rechtsanwalts-AG, die für den britischen Pensionsfonds Wolverhampton City Council das Gerichtsverfahren anwaltlich geführt hat.Auf die Klage des Fonds hatte das Stuttgarter Landgericht einen sogenannten Vorlagebeschluss zur Durchführung eines Kapitalanlegermusterverfahrens erlassen. Gleichwohl hat das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart das Kapitalanlegermusterverfahren gegen die Porsche SE wegen vorgeblicher formaler Bedenken nach wie vor nicht eröffnet. "Das Urteil zeigt, dass es richtig war, Porsche vor dem Landgericht zu verklagen, zumal das OLG Braunschweig in der ersten mündlichen Verhandlung des in Sachen Volkswagen laufenden Musterverfahrens bereits klargemacht hat, für Feststellungsziele, die alleine die Porsche SE betreffen, nicht zuständig zu sein. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist die Haltung des OLG Stuttgart nicht nachvollziehbar", sagt Lang."Das Urteil stellt nach der von uns durchgesetzten Sonderprüfung bei der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nun auch hinsichtlich der Schadensersatzfrage geschädigter Aktionäre einen Meilenstein dar. Wir haben damit das erste stattgebende Urteil für Aktionäre gegen den Volkswagen-Konzern im Zusammenhang mit der Dieselaffäre erstritten. Geschädigte Aktionäre, die sich bislang noch nicht an einer Klage gegen Volkswagen und / oder Porsche beteiligt haben, sollten nunmehr die letzte Chance ergreifen, sich an der von der DSW Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. initiierten Möglichkeit einer kostenlosen Klage zu beteiligen", ergänzt Nieding+Barth-Vorstand Klaus Nieding.Stattgegeben wurde der Klage für die Umsatzgeschäfte, die die Klägerin in der vom Landgericht Stuttgart angenommenen Desinformationsphase in Aktien der Porsche SE zwischen dem 23.05.2014 und dem 22.09.2015 getätigt hat. Frühere Umsatzgeschäfte sahen die Richter nicht für schadensersatzbegründend nach Paragraph 37b Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) an."Wir sehen einen Desinformationszeitraum vom 01.01.2009 bis 22.09.2015 als gegeben an. Wir prüfen dazu die Urteilsgründe und entscheiden dann, was wir tun", kommentiert Nieding die Eingrenzung durch das Gericht.Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:139,28 EUR -0,30% (24.10.2018, 11:59)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:138,90 EUR -1,95% (24.10.2018, 12:13)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:766403