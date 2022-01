Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Partners Group Holding AG:



Partners Group (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN) ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kundschaft weltweit über 170 Mrd. USD in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure. Partners Group ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch die aktive Eigentümerschaft und Entwicklung wachsender Unternehmen, attraktiver Immobilien und wesentlicher Infrastrukturanlagen eine breite Wirkung auf seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 127 Mrd. USD zum 31. Dezember 2021 bedient Partners Group eine breite Palette von institutionellen Anlegern, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit.



Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com. (31.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Partners Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Partners Group Holding AG (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Partners Group habe 2021 mit einem Plus von mehr als 40 Prozent zu den SMI-Highflyern gehört. Der Start ins neue Jahr sei jedoch nicht geglückt, das Papier des Schweizer Verwalters von Privatmarktanlagen liege im Januar mit rund 18 Prozent im Minus. Grund dafür seien Zinsängste. Doch aus UBS-Sicht habe der Titel deutliches Aufwärtspotenzial.Die UBS stufe das Rating das auf Direkt- bzw. Privatanlagen spezialisierte Unternehmen auf "buy" von "neutral" und erhöhe dabei das Kursziel auf 1.747 (1.718) Franken. Gegenüber der aktuellen Notierung von 1.279 Franken seien das rund 37 Prozent Kurspotenzial. Analyst Mate Nemens habe gesagt, dass der jüngste Kursverfall "zu weit" gegangen sei. Aus seiner Sicht seien die Auswirkungen höherer Zinssätze auf das Wachstum, mittel- und langfristige Performancegebühren und Ertragswachstum des verwalteten Vermögens begrenzt.Zudem sollten sich im zweiten Halbjahr 2021 die Gebühreneinnahmen sogar besser entwickelt haben als angenommen. Konkret erhöhe der UBS-Analyst seine Schätzungen für 2021 um 19 Prozent, auch die Prognosen für 2022 und 2023 seien um drei beziehungsweise sechs Prozent erhöht worden.Auch die Bewertung lasse durchaus noch Spielraum nach oben. Mit einem 2022er KGV von 26 liege die Partners Group zwar über der Peer (21), aber angesichts der guten Marktpositionierung und vor allem der starken Wachstumsperspektiven wäre auch ein deutlich höherer Aufschlag gerechtfertigt. Hintergrund: Die verwalteten Vermögen hätten Ende Dezember 2021 127 Milliarden nach 119 Milliarden Ende Juni desselben Jahres erreicht. Im Vergleich zum Stand Ende 2020 sei das Wachstum von 17 Prozent. Partners Group plane im Durchschnitt mit einem Wachstum von zehn Prozent im Jahr.Die Aktie steige am Montag bis zu fünf Prozent, das sei der höchste Anstieg seit September 2020.Partners Group sei gut positioniert und ebenso gut im Geschäft. Zudem stehe das Thema "Privatmarktanlagen" (also Direktinvestitionen in potenzialträchtige Unternehmen) bei vielen renditesuchenden Anlegern hoch im Kurs. Und: Nach der jüngsten Korrektur sei auch die Bewertung wieder deutlich attraktiver geworden.Wer investiert ist, bleibt in jeden Fall dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten besser ein frisches charttechnisches Signal abwarten. (Analyse vom 31.01.2022)