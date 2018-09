Börsenplätze Partners Group-Aktie:



Partners Group (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN) ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 62 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma. (11.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Partners Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Partners Group Holding AG (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN).Das EBITDA habe sich um 17% erhöht und liege damit 11% über der Konsensprognose, was v.a. auf den gesteigerten Umsatz zurückzuführen sei. Die EBITDA-Marge sei unverändert bei 66% geblieben (300 BP über Konsens bzw. 75 BP über VontE) und überbiete die langfristige Zielmarke von 60% damit deutlich (H1/2017: 66%; 2017: 66%).Auch die Performancegebühren hätten mit CHF 175 Mio. bzw. 27% Umsatzanteil (Ausblick: 20 bis 30%) die Erwartungen übertroffen (H1/2017: CHF 147 Mio. bzw. 26%). Diese Gebühren hätten im Rahmen von über zwei Dutzend Anlageprogrammen und -mandaten generiert werden können. Das Eigenkapital sei auf CHF 1,8 Mrd. gestiegen (H1/2017: CHF 1,47 Mrd.), bei einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 42%.PG bestätige die eigenen Erwartungen für 2018 bezüglich verwaltetem Vermögen und Kundennachfrage. Das heiße, das Unternehmen gehe nach wie vor von einem Umsatzanteil der Performancegebühren von 20 bis 30% aus, auch wenn der "Aufholeffekt" bereits größtenteils absorbiert sein dürfte. Die Schätzwerte des Analysten von CHF 309 Mio. für GJ 2019 (22% des Umsatzes) bzw. CHF 341 Mio. für GJ 2020 (dito) lägen am unteren Ende der unternehmenseigenen Zielspanne. Darüber hinaus rechne PG damit, dass sich die EBITDA-Marge über die nächsten drei bis fünf Jahre hinweg wieder der langfristigen Zielmarke von ca. 60% angleichen werde (VontE 2018-20: 65%, 64% bzw. 63%).Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating und das Kursziel von CHF 870 für die Partners Group-Aktie. (Analyse vom 11.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link