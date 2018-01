Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 4. März wählen die Italiener ein neues Parlament, so die Experten von Vontobel Asset Management.



Das Ergebnis könnte die Ruhe in Europe, die nach der Wahl Emmanuel Macrons zum französischen Staatspräsidenten im vergangenen Juni eingekehrt sei, empfindlich stören. Denn angesichts des erwarteten Wahlerfolges der Fünf-Sterne-Bewegung von Beppo Grillo sei der Weg zu einer stabilen und mehrheitsfähigen Regierung in Rom so holprig wie eine Fahrt über Kopfsteinpflaster in einem Fiat Cinquecento.



Deshalb, und auch vor dem Hintergrund der Unabhängigkeitsbewegung in der spanischen Region Katalonien, hätten die Experten von Vontobel einige Positionen in europäischen Aktien gegen japanische Aktien ausgetauscht. Im Kampf der Bank of Japan gegen die Deflation würden sich ermutigende Signale zeigen, und der Japanische Yen sei derzeit einer der billigsten Währungen weltweit. Hinzu komme: Japans Banken seien nach einem 30-jährigen Bärenmarkt attraktiv bewertet und hätten Aufholpotenzial. Wenn sich die Geldpolitik wieder normalisiere und die Zinsen steigen würden, würde davon vor allem die Finanzindustrie profitieren. (31.01.2018/ac/a/m)







