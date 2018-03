Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei der am Sonntag stattfindenden Parlamentswahl in Italien dürfte wohl keine der großen Gruppierungen (Fünf-Sterne Bewegung, Sozialdemokraten oder das Bündnis aus Forza Italia und Lega Nord) die absolute Mehrheit erringen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Insoweit drohe ein politisches Patt. In diesem Fall könnte dann der Versuch gestartet werden, eine große Koalition zu bilden, welche die Sozialdemokraten sowie das Bündnis aus Forza Italia und Lega Nord umfasse.



2018 habe der Renditespread zwischen 10-jährigen italienischen und deutschen Staatsanleihen bisher im Mittel 137 BP betragen (Spannbreite: 118 BP zu 161 BP). Die Analysten würden keine signifikante Ausweitung im restlichen 2018er Jahresverlauf erwarten. (02.03.2018/ac/a/m)





