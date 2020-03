In Italien gebe der MIB FTSE 100 der Mailänder Börse um über 11 Prozent auf 18.490 Punkte ab. Angesichts eines Verlustes von nun insgesamt knapp 28 Prozent könne man beim italienischen Leitindex inzwischen von einem veritablen Crash sprechen.



Die griechische Börse sei mit einem Minus von 13,5 Prozent in den Tag gestartet. Der Athex Composite sei damit unter die Schwelle von 1.000 Punkten gefallen. Das Minus seit dem Hoch im Januar betrage nun 37 Prozent.



Auch weiter nördlich würden die Kurse am Montag purzeln. Der britische FTSE 100 notiere nahezu im Gleichschritt mit dem deutschen DAX über 7 Prozent schwächer. Die psychologisch wichtige Marke von 6.000 Punkten wackle bedenklich. Zwischen Vor-Corona-Zeit und dem heutigen Kurs lägen über 21 Prozent. (09.03.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Panik hat den deutschen Aktienmarkt fest im Griff, so Leon Müller von "Der Aktionär".Die Börsen würden beben. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) verliere im frühen Handel über sieben Prozent. Bleibe es zum Handelsende bei dieser Veränderung, wäre es der historisch schwächste Tag mit dem höchsten Ein-Tages-Verlust in Punkten gemessen. Härter als den deutschen Aktienmarkt treffe die Panik um das Coronavirus die Handelsplätze in Griechenland, in Italien und in Großbritannien.