Sofern ein Impfstoff auf den Markt komme, könnten die Finanzmärkte unbeschadet davonkommen, auch wenn große Teile der Wirtschaft weiterhin schwer geschädigt seien. Je näher man sich jedoch einem normaleren Aktivitätsniveau nähere, desto mehr würden schlechte Nachrichten wieder schlechte Nachrichten sein.



Dabei sei zu beachten, dass sich die Wirtschaftsnachrichten aus der Zeit vor dem COVID wieder einzuschleichen beginnen würden:



- Die mit neuen Risiken konfrontierten Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, wobei Chinas Außenminister die Beziehungen zwischen den Ländern gerade auf einem historischen Tiefpunkt sehe.

- Die Handelsspannungen mit Europa, bei denen ein vorläufiges Abkommen zwischen den Industrieländern über eine gerechtere Besteuerung multinationaler Firmen wieder aufgelöst worden sei. Das werde möglicherweise europäische Zölle auf die amerikanischen Digitalgiganten und Vergeltungsmaßnahmen aus Washington auslösen.

- Japan, das wieder durch ungünstige Demographie, enorme Staatsverschuldung und ineffektive Geldpolitik gefangen sei.

- Hinzu kämen die anhaltenden Sorgen um den Zahlungsausfall Argentiniens, die Einheit der OPEC, Israels Annexionspolitik, Russlands Sanktionen, das impulsive Handeln der Türkei und die Wahlen in Amerika.



Man werde aufgrund der Nachrichtenlage vielleicht nicht auf eine scharfe Korrektur zusteuern, aber die Märkte würden bei der Auswahl von Gewinnern und Verlierern sehr viel stärker unterscheiden. Die Regierungen dürften die Zügel nicht anziehen, aber auch nicht weiter lockern. Die Gewinnentwicklung dieses Jahres werde keine Rolle spielen, aber die des nächsten Jahres schon. Die Anleger sollten sich daher nicht darauf verlassen, dass die Kurse immer weiter steigen würden. Der "Pandemic Put" werde nicht ewig halten. (14.07.2020/ac/a/m)





