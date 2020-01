Tradegate-Aktienkurs Panasonic-Aktie:

9,348 EUR +2,03% (28.01.2020, 17:13)



ISIN Panasonic-Aktie:

JP3866800000



WKN Panasonic-Aktie:

853666



Ticker Symbol Panasonic-Aktie:

MAT1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Panasonic-Aktie:

PCRFF



Kurzprofil Panasonic:



Die Panasonic Corporation (ISIN: JP3866800000, WKN: 853666, Ticker Symbol: MAT1, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: PCRFF) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 468 Tochtergesellschaften und 94 Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2015) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,715 Billionen Yen/57,629 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net, www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/. (28.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Panasonic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Panasonic-Aktie (ISIN: JP3866800000, WKN: 853666, Ticker Symbol: MAT1, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: PCRFF) unter die Lupe.Der japanische Konzern liefere Batterien für die Elektroautos von Tesla. Zu den Neukunden und Partnern von Panasonic gehöre nun aber Toyota. Der japanische Autobauer wolle bis 2030 5,5 Mio. Elektroautos auf die Straße bringen. Deswegen fahre Panasonic auch seine Kapazitäten - u.a. in China - hoch. Das Unternehmen sei einer der großen Profiteure des Batterie-Booms und die Panasonic-Aktie überzeuge mit einem schönen Turnaround-Chart. Sie habe sich zuletzt auch in einem sehr volatilen Marktumfeld stabil gezeigt, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.01.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börse Frankfurt-Aktienkurs Panasonic-Aktie:9,26 EUR +1,07% (28.01.2020, 16:00)