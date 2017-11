Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

13,20 Euro +0,30% (23.11.2017, 14:51)



NASDAQ-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

USD 15,56 +2,37% (22.11.2017)



ISIN Pan American Silver-Aktie:

CA6979001089



WKN Pan American Silver-Aktie:

876617



Ticker Symbol Pan American Silver-Aktie Deutschland:

PA2



NASDAQ-Ticker-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

(23.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Dalton Baretto, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) zu kaufen.Die anlässlich des Investorentages von Pan American Silver Corp. getätigten Äußerungen seien bereits zuvor bekannt gewesen. Eine Änderung der Schätzungen sei insofern nicht notwendig.Die Analysten von Canaccord Genuity sehen die Größe des Unternehmens, die Liquidität, die Asset-Qualität die robuste Bilanz und das erfahrene Management als positive Faktoren an, die ein Investment in die Pan American Silver-Aktie lohnenswert erscheinen ließen. Das Unternehmen dürfte einen substanziellen Free Cash flow erwirtschaften, was Möglichkeiten für Kapitalrückflüsse an die Aktionäre eröffne.Die Analysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Pan American Silver-Aktienanalyse das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 23,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:13,27 Euro +1,38% (23.11.2017, 16:36)