Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Dalton Baretto, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) weiterhin zu kaufen.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Basismetallsektor äußern die Analysten von Canaccord Genuity die Auffassung, dass 2018 die Mitte des späten Zyklusstadiums markieren dürfte. Die Nachfragetreiber aus China dürften an Kraft verlieren. Die Fokussierung auf den Abbau der Verschuldungen werde wahrscheinlich zunehmen. Außerhalb von China könnte sich wegen des anhaltenden globalen Wachstums die Nachfrage weiter verbessern, vor allem in den Schwellenländern.Im Hinblick auf Silberproduzenten werde Pan American Silver Corp. wegen der Unternehmensgröße, der Asset-Qualität und des Basismetall-Exposures bevorzugt. 2018 dürfte bei Pan American Silver vor allem das Free Cash flow-Wacghstum im Vordergrund stehen. Angesichts sinkender Kosten rechnet Analyst Dalton Baretto mit einem EBITDA-Anstieg in 2018 gegenüber 2017 von 39%.Das Kursziel werde im Zuge einer Umstellung des Bewertungsmodells von 23,00 auf 21,00 USD nach unten angepasst. Der Titel biete damit aber immer noch deutliches Aufwärtspotenzial.