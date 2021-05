Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (21.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) unter die Lupe.Der Cybersecurity-Spezialist Palo Alto Networks habe gestern nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Die Ergebnisse seien sehr gut ausgefallen und hätten die Erwartungen der Experten übertroffen. Zudem habe der US-Konzern seine Prognose angehoben. Die Aktie reagiere positiv und notiere zu Beginn des US-Handelsstarts knapp fünf Prozent im Plus.Das Unternehmen habe seine Erlöse um 24 Prozent auf 1,07 Milliarden Dollar gesteigert (erwartet: 1,06 Milliarden). Die Billings (in Rechnung gestellte Einnahmen) seien um 27 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar geklettert. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei 1,38 Dollar und damit zehn Cent über den Erwartungen gelegen.CEO und Chairman Nikesh Arora habe betont, dass im Zuge des pandemiebedingten Homeoffice-Trends die Nachfrage nach IT-Sicherheitsprodukten massiv zugenommen und Palo Alto von dieser Entwicklung stark profitiert habe. "Wir freuen uns, die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2021 zu erhöhen, da wir sehen, dass sich diese Trends in unserem vierten Geschäftsquartal fortsetzen und unser Vertrauen in unsere Pipeline stärken", so Arora weiter.Für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwarte Palo Alto einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,42 bis 1,44 Dollar und einen Umsatz von 1,165 bis 1,175 Milliarden Dollar. Das liege sowohl über der bisherigen Prognose des Unternehmens als auch über den Schätzungen der Experten.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Palo Alto Networks-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 21.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link