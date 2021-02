Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (23.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) unter die Lupe.Der Cybersecurity-Spezialist Palo Alto Networks habe am Montagabend seine Zahlen veröffentlicht und die Erwartungen übertroffen. Allerdings verunsichere der Ausblick die Anleger etwas - wäre da nicht eine große Chance am Horizont.Palo Alto habe im zweiten Quartal um 25 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar steigende Umsätze bei bereinigten Gewinnen je Aktie von 1,55 Dollar vermeldet. Damit habe der Cybersecurity-Spezialist die Erwartungen der Analysten übertroffen - der Markt habe mit Umsätzen von 986 Millionen Dollar bei bereinigten Gewinnen je Aktie von 1,43 Dollar gerechnet.Auch beim Ausblick seien die Erwartungen erfüllt worden. Das Management habe die Prognose für das Gesamtjahr aufgrund des starken Wachstums im zweiten Quartals leicht erhöht und erwarte nun Umsätze von 4,15 bis 4,20 Milliarden Dollar (zuvor (4,09 bis 4,14 Milliarden Dollar).Im dritten Quartal erwarte Palo Alto aber nur ein Wachstum von 21 bis 22 Prozent, was einen Umsatz von 1,05 bis 1,06 Milliarden Dollar bedeuten würde. Dies liege auch innerhalb der Schätzungen - doch damit könne im laufenden Berichtszeitraum das Wachstumsmomentum nicht vollständig beibehalten werden.Zur Erinnerung: Im Dezember sei entdeckt worden, dass Hacker die Orion-IT-Software der Firma SolarWinds kompromittiert hatten und damit Zugriff auf die Netzwerke vieler Unternehmen, Verwaltungs- und Regierungsbehörden erlangt hätten. Experten würden vom größten Hacker-Angriff aller Zeiten sprechen - betroffen seien allein in den USA beispielsweise alle Fortune-500-Firmen und rund ein Dutzend Behörden.Die Zuversicht des Managements habe die Anleger über den etwas schwächeren Ausblick vertrösten können. Zuletzt habe die Aktie von Palo Alto nachbörslich nur noch zwei Prozent im Minus gestanden. Auch wenn sich durch die Zahlen direkt kein Impuls ergebe - die Cybersecurity-Branchentrends würden anhalten und dürften sich durch den SolarStorm-Hack etwas beschleunigen.Anleger bleiben der "Aktionär"-Empfehlung aus Ausgabe 05/21 treu, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 23.02.2021)