Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit nunmehr sieben Monaten dominiert bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) ein extrem stabiler Aufwärtstrend, der zum Ausbruch über das frühere Allzeithoch bei 1.139 USD und zuletzt zu einem Anstieg an das mittelfristige charttechnische Kursziel bei 1.560 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seit Mitte Februar tendiere der Wert knapp unter der Marke seitwärts, habe jedoch ausgehend von 1.500 USD in den letzten Tagen eine weitere Aufwärtsbewegung starten können, die an das Rekordhoch bei 1.564 USD geführt habe.



Um ein kurzfristiges Doppeltop zu verhindern, sollten die Bullen Palladium jetzt zügig weiter über 1.565 USD befördern. Gelinge ein nachhaltiger Ausbruch über das neue Rekordhoch, dürften die Ziele bei 1.605 und 1.630 USD angesteuert werden. Auf diesem Niveau könnte dann eine größere Korrektur einsetzen. Darüber lägen die nächsten Zielmarken dagegen bei 1.660 und 1.700 USD. Werde das Hoch dagegen nicht überschritten, wäre ein weiterer Rücksetzer bis 1.500 USD die Folge. Hier müssten die Bullen aktiv werden, da andernfalls ein Doppeltop mit einem ersten Ziel bei 1.430 USD aktiv wäre. (18.03.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Palladium



mehr >