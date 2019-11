Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin und Palladium sind ein am Rohstoffmarkt unzertrennliches Paar: Keine Kursbewegung lässt sich ohne Analyse beider Metalle erklären, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Grund sei die Bedeutung der beiden Edelmetalle beim Bau von Autokatalysatoren. Bislang sei es so, dass Platin in erster Linie in Dieselkatalysatoren eingesetzt werde und Palladium bei Benzinern. Da Benziner aktuell auch beim Absatz auf der Überholspur seien, klettere der Palladium-Preis seit Monaten. Inzwischen koste Palladium rund das Doppelte von Platin. Noch vor wenigen Jahren sei es fast umgekehrt gewesen. Blicke man lediglich auf die Absatzzahlen in der Automobilindustrie, könnte Palladium auch weiter die Oberhand behalten. Obwohl Diesel ein vorsichtiges Comeback feiere, seien die Absätze an Benzinern stabil. Auch in Hybridfahrzeugen würden Benziner arbeiten. Hinzu komme, dass Palladium heute in erster Linie als Nebenprodukt von Nickel und Kupfer gewonnen werde. Beide Industriemetalle hätten sich zuletzt nicht so stark verteuert, dass dies ein Anreiz für die Erschließung neuer Vorkommen sein könnte.



Und dennoch habe Platin auf lange Sicht viel Potenzial. Der Grund: Autobauer könnten das Edelmetall theoretisch auch in Katalysatoren für Benziner verbauen. Das Verfahren müsste dafür lediglich umgestellt werden. Je länger die großen Preisunterschiede zu Palladium bestünden, desto eher steige die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Schritt. Zuletzt habe es im Sommer danach ausgesehen, als könnte Platin signifikant aufholen. Wer langfristig denke, könne auch weiter auf diese Entwicklung setzen. Für kurzfristige Engagements biete sich der Aufwärtstrend bei Palladium an. (22.11.2019/ac/a/m)



