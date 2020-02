Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) drehte in den vergangenen Tagen deutlich auf, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Edelmetall habe ein Konsolidierungsdreieck regelkonform zur Oberseite verlassen und habe anschließend auch die Widerstände bei 2.496 und 2.581 USD hinter sich gelassen.



Aus technischer Sicht habe sich folglich nichts verändert. Palladium sei das stärkste der vier Edelmetalle. Da die Party hier aber bereits auf Hochtouren laufe, sollte man den ein oder anderen Kater einkalkulieren. Technisch gesprochen könnte das einer Pullback-Bewegung an die Ausbruchsmarke bei 2.581 USD gleichkommen. Von dort aus wäre eine Rallyfortsetzung in Richtung 3.000 USD möglich. Unterhalb von 2.581 USD würden 2.496 USD als Support wirken. Ein Anstieg über 2.840 USD würde indes den direkten Weg auf 3.000 USD wahrscheinlicher werden lassen. (20.02.2020/ac/a/m)

