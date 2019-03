Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Faktor "Saisonalität" diente als eines der Schlüsselargumente bei unseren letzten Analysen des Palladiumpreises, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der große saisonale Rückenwind laufe nun allerdings aus. Während das Weißmetall auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends von Anfang Oktober bis Mitte März um durchschnittlich 16% habe zulegen können, schließe sich bis Ende Juni eine Verschnaufpause an. Im Rahmen dieser Konsolidierung müssten Anleger rund 6%-Punkte der vorangegangenen Kursgewinne wieder hergeben. Der beschriebene Gezeitenwandel beim Faktor "Saisonalität" sei für die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt Grund genug, den Kursverlauf des Palladiumpreises erneut auf den Prüfstand zu stellen. Mit 1.621 USD stehe zwar ein neues Verlaufshoch zu Buche, doch die jüngste Wochenkerze weise gleichzeitig einen markanten Docht auf. Darüber hinaus würden diverse Indikatoren die Rally der letzten Monate mit historisch hohen Niveaus quittieren. So notiere z. B. der RSI bereits das gesamte Jahr tief im überkauften Terrain. Der trendfolgende MACD befinde sich sogar auf dem höchsten Stand der bis 2001 zurückreichenden Historie. Deshalb sollten Anleger den Stopp für bestehende Long-Positionen auf das Niveau der Parallelen zum Aufwärtstrend seit Januar 2016 (1.504 USD) nachziehen. (27.03.2019/ac/a/m)

