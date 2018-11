Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim Palladiumpreis kam es im Sommer zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die alten Ausbruchsmarken in Form der Hochs vom September 2014 bzw. Februar 2011 bei 910/860 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Auflösung der Korrekturflagge seit Jahresbeginn sowie der Spurt über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 999 USD) seien für dei Analysten die entscheidenden Argumente für ihre konstruktive Einschätzung von Ende September. Mit einem neuen Allzeithoch (1.185 USD) habe das Weißmetall in der abgelaufenen Woche erneut ein prozyklisches Investmentkaufsignal geliefert. Aus der Höhe des beschriebenen Konsolidierungsmusters ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von rund 1.300 USD. Auf dem Weg zu diesem Kursziel markier die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Verschnaufpause von Januar bis August (1.255 USD) ein wichtiges Etappenziel. Zusätzlichen Rückenwind liefere der Faktor "Saisonalität". Anfang Oktober bis Mitte März stelle den besten Investmentzeitraum für Palladium dar, in dem das Weißmetall in diesem Jahrtausend im Durchschnitt um gut 14% habe zulegen können. Eine engmaschige Absicherungsoption biete sich beispielsweise auf Basis des Januarhochs bei 1.138 USD. (19.11.2018/ac/a/m)