Paris (www.aktiencheck.de) - Der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) befindet sich direkt seit seinem neuen Allzeithoch bei 3.433 USD in einer Verkaufswelle, die über das Maß einer normalen Korrektur hinausgeht, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Wert sei dabei in einer ersten Abwärtsstrecke bis 2.320 USD eingebrochen, habe die Marke aber nur kurz für eine Erholung nutzen können. Nach einem erfolgreichen Test der Unterstützung bei 1.997 USD seien die Bullen zuletzt aber in Palladium zurückgekommen und würden aktuell versuchen die 2.320-USD-Marke zurückzuerobern.



Kurz habe Palladium die Hürde bei 2.320 USD schon überschreiten können und könnte bei einem nachhaltigen Bruch der Marke die laufende Erholung bis 2.400 und 2.441 USD fortsetzen. Dort könnten die Bären aber wieder zuschlagen und den Kurs unter 2.320 auf 2.149 USD drücken. Sollte diese Supportmarke im weiteren Verlauf nicht für als Startpunkt einer weitreichenden Erholung genutzt werden, dürfte die Unterstützung bei 1.997 USD wieder angelaufen werden. Darunter käme es schon zu einem Einbruch bis 1.804 USD. (01.04.2022/ac/a/m)

