Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die massive, im August begonnene Rally bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) erreichte in der vergangenen Woche, mit dem Ausbruch über das vorherige Rekordhoch bei 1.139 USD und das Verlaufshoch bei 1.149 USD, ihren vorläufigen Höhepunkt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach diesem kurzfristigen Kaufsignal habe der Wert bis 1.185 USD angezogen. An der Unterseite der auf diesem Niveau verlaufenden Aufwärtstrendlinie sei Palladium nach unten abgeprallt und an die 1.139 USD-Marke zurückgefallen. Knapp über der Marke würden die Bullen versuchen den Wert zu stabilisieren.



Der Aufwärtstrend bei Palladium sei weiter intakt, könnte jedoch mit dem jüngsten Kursrücksetzer in eine kleine Korrektur übergehen. Bei einem Bruch der Kreuzunterstützung bei 1.139 USD wären Abgaben bis 1.090 USD zu erwarten, ehe der Wert von dort wieder bis 1.139 USD und darüber bis 1.185 USD klettern dürfte. Oberhalb von 1.200 USD könnte die Rally sogar bis 1.245 USD führen. Ein Bruch der 1.090 USD-Marke würde dagegen für die Ausdehnung der Korrektur sprechen. In diesem Fall käme es zu einem Test der Unterstützung bei 1.028 USD. (22.11.2018/ac/a/m)