Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte Juli startete der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) an der Unterstützung bei 872 USD eine Erholung, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe bis an die Barriere bei 939 USD geführt, die von den Bullen nicht überwunden worden sei. Es sei eine volatile Abwärtskorrektur gefolgt, die entlang einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie an die Haltemarke bei 890 USD zurückgeführt habe. Allerdings sei die Marke von der Käuferseite nicht zur Fortsetzung der Erholung genutzt worden. Vielmehr hätten die Bären im gestrigen Handel erneut zugeschlagen und den Wert an den Support bei 830 USD gedrückt.



Der gestrige Ausverkauf könnte das Schlusskapitel einer mehrmonatigen Abwärtsbewegung darstellen, denn bisher sei Palladium von der wichtigen Unterstützung bei 830 USD nach oben abgeprallt. Werde dieser Zielbereich weiterhin verteidigt, könnte mit einem Anstieg über die 872 USD-Marke eine Erholung bis 908 USD starten. Ein Ausbruch über die Marke würde ein Kaufsignal generieren. In diesem Fall käme es zu einem Kaufimpuls bis 939 und 963 USD. Breche der Wert dagegen auch unter 830 USD ein, dürfte sich die Verkaufswelle bis 799 USD und schließlich bis 775 USD ausdehnen. (16.08.2018/ac/a/m)