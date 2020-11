Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Palladium brach in den Vorwochen aus einem Aufwärtstrend nach unten aus, nachdem die Notierungen im Vorfeld an der Hürde bei 2.450 USD scheiterten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickWeitere Kursgewinne seien bei Palladium möglich. Spielraum sei nach der Rückeroberung des Aufwärtstrends zunächst wieder bis 2.450 USD gegeben. Gelinge ein Anstieg über diese Hürde, könnte sich der Weg bis in den Bereich 2.582 USD öffnen. Erst unterhalb der 2.149 USD trübe sich das Chartbild wieder nachhaltig ein. (06.11.2020/ac/a/m)