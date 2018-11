Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte August starteten die Bullen bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) einen massiven Konter, der den Wert im September über den starken Widerstand bei 1.028 USD antrieb, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit sei der vorherige Abwärtstrend neutralisiert und die Voraussetzung für einen Angriff auf das Rekordhoch bei 1.139 USD geschaffen worden. Die Marke sei im Oktober bereits kurzzeitig überschritten worden, ehe es zu einer kurzfristigen Korrektur gekommen sei. Zuletzt habe sich der Wert jedoch bereits wieder in Richtung Rallyhoch orientiert.



Der steile Anstieg der letzten Tage erreiche aktuell den Bereich der 1.139 USD-Marke und könnte damit in Kürze in einen Ausbruch über die Marke münden. Oberhalb von 1.139 USD läge das nächste Ziel bei 1.155 USD. Werde diese Zielmarke ebenfalls dynamisch überwunden, käme es zu einer Kaufwelle bis 1.200 USD. Diese könnte sich sogar bis 1.245 USD ausdehnen. Setze Palladium dagegen unter 1.090 USD zurück, würde die Unterseite der Seitwärtsrange bei 1.067 USD anlaufen. Dort könnte die nächste Aufwärtswelle starten. Aktuell wäre ohnehin erst ein Bruch der 1.057 USD-Marke bärisch zu werten und würde für Verluste bis 1.028 USD sprechen. (12.11.2018/ac/a/m)