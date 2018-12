Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte August startete bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) eine exorbitante Rally, die den Wert binnen weniger Tage über die Hürden bei 1.028 und 1.090 USD ausbrechen ließ, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In Folge dieser übergeordneten Kaufsignale habe der Wert bereits Ende Oktober das damalige Rekordhoch bei 1.139 USD attackiert. Nach einer kurzen Seitwärtskorrektur sei auch diese Marke überwunden und das anvisierte Kursziel bei 1.200 USD erreicht worden. Hier hätten sich die Bullen auch nur kurz aufgehalten und den Kurs zuletzt auf ein neues Rekordhoch bei 1.263 USD angetrieben.



Ausgehend vom neuen Allzeithoch komme es in dieser Woche zu einer leichten Korrektur, die oberhalb der Unterstützung bei 1.165 USD jederzeit enden und in eine weitere Kaufwelle übergehen könne. Sollte dabei die 1.263 USD-Marke überschritten werden, könnte die Rally bis an die charttechnischen Kursziele bei 1.310 USD und 1.340 USD führen. Stoppe Palladium dagegen an der 1.263 USD-Marke oder setze zuvor unter 1.165 USD zurück, hätte eine kurzfristige Korrektur begonnen, die zunächst bis 1.139 und zum Zwischentief bei 1.112 USD führen könnte. Dort dürften die Bullen den Aufwärtstrend fortführen. (07.12.2018/ac/a/m)