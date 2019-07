Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Dass Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) jenseits der Marke von 1.600 US-Dollar verhältnismäßig teuer ist, war bereits im Juni Thema, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Seitdem habe der Palladiumpreis bis auf knapp über 1.500 US-Dollar nachgegeben. Die angekündigte Korrektur sei damit erfolgt. Doch wie gehe es nun weiter mit dem Edelmetall? Grundsätzlich gebe es nach wie vor einige Gründe, die für sein Comeback sprechen würden. Wer Palladium sage, müsse immer auch Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) sagen. Beide Metalle würden von der Automobilindustrie eingesetzt und in Katalysatoren verbaut. Die Dieselkrise und der damit gesteigerte Absatz an Benzinern hätten auch für eine höhere Nachfrage nach besonderen Katalysatoren gesorgt, die für Benzinmotoren konzipiert seien und mehr Palladium enthalten würden. Dieser Trend dürfte auch weiterhin anhalten und sich nicht so schnell umkehren lassen - und sich entsprechend auf den Palladiumpreis auswirken.



Hinzu komme, dass Palladium als Edelmetall indirekt auch vom gestiegenen Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) profitieren dürfte. Gold habe nicht zuletzt im Zuge der Zinssenkungsfantasie rund um die Europäische Zentralbank und auch die US-Notenbank merklich angezogen und habe sich nunmehr deutlich jenseits der Marke von 1.400 Dollar stabilisiert. Nach seiner Korrektur dürfte auch Palladium wieder in ein positives Fahrwasser zurückkehren. Die weltweite Nachfrage bleibe intakt, hinzu komme die Attraktivität als Edelmetall. Palladium sollte schon bald wieder jenseits der Marke von 1.600 US-Dollar notieren. Die Aussichten für Long-Investoren seien auf dem aktuellen Niveau positiv. Trader sollten sich der Volatilität allerdings bewusst sein und Positionen nicht zu eng absichern oder auf zu hohe Hebel setzen. (19.07.2019/ac/a/m)



