Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) konnte sich in den vergangenen Wochen wieder erholen, nachdem es zu einem steilen Rücklauf zur Unterstützung bei 1.378 USD kam, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Überwinden der 1.497 USD habe sich zuletzt wieder verstärkter Kaufdruck gezeigt, sodass sich die Notierungen auch wieder an die Hürde bei 1.557 USD hätten bewegen können.



Es biete sich aktuell die Chance, die Rally in Richtung des Rekordhochs bei 1.619 USD auszudehnen. Im Einzugsbereich der bei 1.557 USD liegenden Unterstützung müsse aber zunächst noch mit einem Rücklauf gerechnet werden. Unterstützung biete der Bereich der 1.497 USD mit dem dort verlaufenden Aufwärtstrend. Könne dieses Niveau nicht gehalten werden, drohe ein Rückfall in Richtung 1.440 USD. (06.09.2019/ac/a/m)



