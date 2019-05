Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) beendete seine imposante Rally im März mit einem neuen Allzeithoch bei 1.619 USD und brach anschließend in einer massiven Verkaufswelle bis unter die Haltemarke bei 1.370 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit habe sich das Blatt kurzfristig zugunsten der Verkäuferseite gewendet, auch wenn es ab Anfang April zu einer Erholung gekommen sei. Denn nachdem diese schon am anvisierten Zielbereich um 1.465 USD gescheitert sei und sich zuletzt eine weitere Verkaufswelle Bahn gebrochen habe, dürften auch die kommenden Tage im Zeichen fallender Kurse stehen.



Unterhalb von 1.370 USD hätten die Bären Palladium im Griff und dürften den Wert zunächst bis 1.282 USD drücken. Sollte es dort nicht zu einer Stabilisierung kommen, wären direkt weitere Abgaben bis 1.221 USD zu erwarten. Darunter könnte es zu einer kurzen Ausdehnung der Verkaufswelle bis 1.170 USD kommen, ehe eine deutlichere Erholung einsetzen könne. Eine Rückeroberung der 1.370-USD-Marke würde die laufende Verkaufswelle dagegen nur kurz abbremsen. Schon an der 1.400-USD-Marke könnte der nächste Abwärtsimpuls starten. Derzeit würde ohnehin erst ein Ausbruch über 1.430 USD für das vorläufige Ende des Einbruchs sprechen. (02.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >