Paris (www.aktiencheck.de) - Seit einer knapp über dem Widerstand bei 2.405 USD gescheiterten Kaufwelle befindet sich Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) in einer Korrektur, die zunächst unter die Unterstützung bei 2.248 USD zurückführte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Gegenbewegung verlaufe innerhalb eines Abwärtstrendkanals, an dessen Oberseite der Wert mehrfach nach unten abgeprallt sei. Aktuell werde die obere Begrenzung auf Höhe einer gebrochenen, mittelfristigen Aufwärtstrendlinie erreicht.



Die langen Dochte der Kerzenkörper der letzten Tagen würden auf gestiegenen Verkaufsdruck hinweisen, der in Kürze zu einem weiteren Test der 2.248-USD-Marke führen dürfte. Hier könnte eine weitere Erholung starten. Darunter käme es allerdings zu einem Verkaufssignal und Abgaben bis 2.150 USD. Breche der Wert dagegen über das Zwischenhoch bei 2.341 USD aus, wäre ein Anstieg bis 2.405 USD die Folge. Darüber könnte der Palladiumpreis sogar bis 2.485 und 2.540 USD steigen. (18.12.2020/ac/a/m)

