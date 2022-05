Mit einem Abverkauf im zweistelligen Prozentbereich sei die Chance auf eine Trendwende gestoppt worden. Seither tendiere der Kurs unterhalb der 2.320-USD-Marke seitwärts und drohe aktuell wieder unter den Support bei 2.149 USD zu fallen.



Ausblick



Das Ende der übergeordneten Erholung könnte jetzt mit dem Bruch der 2.149-USD-Marke auch in das Ende der kleinen Stabilisierung der letzten Tage münden und Palladium dadurch bis 1.997 USD abverkauft werden. Dort gäbe es die Chance auf die Ausbildung eines Doppelbodens. Werde diese allerdings nicht genutzt, müsste man bereits mit einem Einbruch bis 1.804 USD rechnen. Sollte sich der Wert dagegen auf dem aktuellen Niveau halten und später über 2.320 USD ansteigen, dürfte eine Erholung bis 2.400 und 2.481 USD folgen. Dort könnten die Verkäufer wieder aktiv werden. (06.05.2022/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium-Chartanalyse der BNP Paribas:Bis an den Widerstand bei 2.540 USD hatte sich Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) nach dem massiven Einbruch an die 1.997-USD-Marke im April wieder zurück gearbeitet, ehe den Käufern dort in der Vorwoche die Kräfte schwanden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.