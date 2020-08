Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) kam es in den Vorwochen zu einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich in diesem Zuge leicht oberhalb der 2.099 USD stabilisieren können.



Es zeichne sich eine symmetrische Dreiecksformation ab. Diese könnte jederzeit trendbestätigend nach oben aufgelöst werden, was oberhalb der 2.240 USD bei einem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend möglich wäre. In diesem Fall würden auch 2.450 USD wieder erreichbar. Unterhalb der 2.070 USD bestehe hingegen bereits die Gefahr, die Korrektur in Richtung 1.764 USD wieder aufzunehmen. (21.08.2020/ac/a/m)



