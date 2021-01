Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - In den Wochen von Ende September bis Anfang Dezember konnte die Käuferseite beim Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) einen Boden im Bereich von 2.185 USD ausbilden und von dort aus zu mehreren Ausbruchsversuchen über die Hürde bei 2.405 USD antreten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Marke sei zuletzt erneut durchbrochen und auch der Widerstand bei 2.485 USD kurzfristig überschritten worden. Allerdings seien direkt wieder Verkäufe aufgekommen, die den Wert an die Ausbruchsmarke gedrückt hätten.



Sollte Palladium nicht an der 2.405-USD-Marke nach oben abdrehen, dürfte die laufende Korrektur bis 2.311 USD zurückführen. An dieser Stelle könnten sich die Bullen ein Herz fassen und eine weitere Aufwärtswelle bis 2.485 USD starten. Doch erst über der Marke wäre ein echtes Kaufsignal aktiv und eine kurze Rally über 2.540 USD und bis 2.639 USD möglich. Setze Palladium jedoch unter 2.311 USD zurück, wäre ein kleines Verkaufssignal mit Zielen bei 2.248 und 2.185 USD aktiviert. (08.01.2021/ac/a/m)

