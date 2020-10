Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausbruch aus einer Dreiecksformation setzte Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) seine Erholung im September zunächst dynamisch fort und erreichte den Widerstand bei 2.405 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



An dieser Stelle sei ein Ausbruchsversuch allerdings gescheitert und der Wert sei an die Oberseite des Dreiecks zurückgefallen. Bei 2.150 USD hätten die Bullen den nächsten Aufwärtsimpuls gestartet, der jetzt bereits wieder bis 2.405 USD und damit an eine mittelfristig entscheidende Marke führe.



Aufgrund der Dynamik des Anstiegs sei jetzt mit einem Bruch der Hürde und einer Kaufwelle bis 2.460 USD und darüber bereits bis 2.540 USD zu rechnen. Gleichzeitig wäre damit der Abwärtstrend seit März neutralisiert und mittelfristig steigende Kurse bis an den Widerstand bei 2.639 Punkten möglich. Ein Rückfall unter die Unterstützung bei 2.311 USD würde die Chancen der Bullen dagegen nicht schmälern. Schon vor dem Support bei 2.248 USD könnte die nächste Kaufwelle einsetzen und über 2.405 USD führen. Unter 2.248 USD sollte Palladium dagegen nicht mehr fallen, da sonst ein Einbruch bis 2.150 und 2.084 USD drohe. (09.10.2020/ac/a/m)

