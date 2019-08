Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) ging es in den vergangenen Wochen wieder klar nach oben, nachdem die bei 1.378 USD liegende Unterstützung dynamisch getestet wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach der Rückeroberung einer bei 1.464 USD liegenden Unterstützung hätten sich die Notierungen zuletzt darauf seitwärts bewegt.



Insgesamt stelle sich die Erholung der Vorwochen noch als bärische Flagge dar. Sollte Palladium daraus nach unten ausbrechen und unter 1.450 USD fallen, drohe ein Rücklauf in Richtung der 1.378 USD. Die neue Abwärtswelle könnte dann auch unter dieses Niveau ausgedehnt werden. Alternativ biete sich bei einem Anstieg über 1.497 USD die Chance, die Rally erneut in Richtung der Hochs bei 1.619 USD fortzusetzen. (30.08.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >