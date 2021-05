Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - In den Wochen nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 2.735 USD stieg Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bis auf ein neues Rekordhoch bei 3.017 USD an, um dort in eine zunächst sehr volatile Korrektur einzuschwenken, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Mit dem zuletzt deutlichen Bruch der Unterstützung bei 2.875 USD habe sich das kurzfristige Bild weiter eingetrübt und es sei zu Abgaben bis an die Ausbruchsmarke bei 2.735 USD gekommen. Auf diesem Niveau sei eine kleine Bodenbildung gelungen, der zuletzt ein dynamischer Anstieg über 2.800 USD gefolgt sei.



Der jüngste Anstieg könnte bereits der Auftakt für eine weitere Kaufwelle werden, falls es den Bullen gelinge, das Momentum aufrechtzuerhalten und auch die kleinere Hürde bei 2.835 USD zu überwinden. Die eigentliche Herausforderung - der Anstieg über 2.875 USD - dürfte dagegen nicht so einfach zu bewerkstelligen sein und dort ein weiterer Rücksetzer einsetzen. Könne sich der Kurs dagegen auch über die Marke wuchten, wäre ein Kaufsignal generiert und eine Aufwärtswelle bis zum Allzeithoch und darüber bis 3.055 USD möglich. Würden die Käufer dagegen schon im Bereich von 2.835 USD scheitern, könnte es zu einem erneuten Test der Unterstützung bei 2.735 USD kommen. (28.05.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Palladium



mehr >